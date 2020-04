Kopalnia w Rybniku-Paruszowcu. RDOŚ decyduje, miasto mówi „Nie”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakończyła postępowanie dowodowe w sprawie wniosku firmy BAPRO, która zamierza budować w Rybniku kopalnię węgla kamiennego. Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do pozytywnej decyzji dla spółki BAPRO. Jednak ani samorząd Rybnika, ani mieszkańcy nie życzą sobie tej niemądrej inwestycji, która pociągnie za sobą potężne szkody górnicze i stoi w kontrze do jakichkolwiek ekologicznych wyzwań, jakie stoją przed Polską, Śląskiem i miastem

Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika, zareagował szybko: - Pozytywna decyzji dla spółki Bapro oznacza, że firma będzie ona miała szansę na wydobycie węgla pod naszym miastem. Jako miasto będziemy zgłaszać uwagi. Będziemy odwoływać się od tej decyzji. Walka trwa, nie składamy broni. Na czwartkowej sesji rady miasta przedstawimy uchwałę, która zmienia plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego wydobycia – napisał Kuczera.