Kopalnia Paruszowiec. Fundacja Frank Bold: "Uchwała rady miasta Rybnika podjęta bez naruszenia prawa"

Stanowisko to zostało opracowane przez zespół prawny Fundacji w odpowiedzi na prośby skierowane do Fundacji przez grupę mieszkańców Rybnika, jak również działające w Rybniku stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy.

- Wojewoda wskazuje przepisy, które wydaje się uważa za naruszone, ale nie tłumaczy w jaki sposób do tego naruszenia miałoby dojść - mówi nam radca prawny Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold.

Podkreśla, że podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w tym planu miejscowego jest istotne naruszenie prawa, tzn. nawet gdyby wojewoda dopatrzył się jakiejś niewielkiej niezgodności z prawem, to nie jest to podstawą, by stwierdzić nieważność całej uchwały.

- To musi być istotne naruszenie procedury, przede wszystkim procedury uchwalania planu miejscowego, zwykle chodzi o jakieś uchybienia proceduralne lub rażące wykroczenia poza kompetencje planistyczne gminy - mówi radca prawny.

- Jako przykład mogę powiedzieć, że są takie sprawy, gdzie faktycznie wojewodowie stwierdzali nieważność planów miejscowych, które dotyczyły wydobycia kopalin. Ale w znanych mi sprawach chodziło raczej o wydobycie odkrywkowe, po drugie chodziło o sytuacje gdy w planie miejscowym próbowano określać warunki eksploatacji złoża. Co nie powinno być regulowane w planie miejscowym. W przypadku Rybnika plan miejscowy nie ingeruje w samo złoże, bo nie może tego robić. Złoże jest, można wydobywać je pod ziemią, ale plan miejscowy uniemożliwia lokalizację zakładu górniczego w tym konkretnym pojedynczym miejscu, w którym wymarzył sobie inwestor - mówi Miłosz Jakubowski.