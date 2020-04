Do 12 maja można składać uwagi w związku z zakończeniem przez RDOS postępowania dowodowego w sprawie wniosku BAPRO Sp. z o.o. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Wszystko wskazuje na to, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zmierza do pozytywnej decyzji dla spółki BAPRO.

Kopalnia Paruszowiec: Do 12 maja można składać uwagi do opracowania RDOŚ. W czasie epidemii dokumentacja dostępna tylko w internecie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakończyła postępowanie dowodowe w sprawie wniosku firmy BAPRO, która zamierza budować w Rybniku kopalnię węgla kamiennego. Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do pozytywnej decyzji dla spółki BAPRO. Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do 12 maja strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy, w tym opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znajduje się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dokumentacja sprawy dostępna będzie tylko w sposób elektroniczny. Aby zapoznać się z materiałem dowodowym, strona powinna zadzwonić pod numer 32 42 06 801 lub 32 42 06 810 w dniach roboczych, w godzinach pracy RDOŚ (7.30-15.30) w celu ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.4235.9.2016.JB

