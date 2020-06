Kopalnia Chwałowice to jedna z 12 kopalń, która – decyzją rządu - od dziś na 3 tygodnie miała wstrzymać wydobycie. Na przykopalnianym parkingu pełno jednak aut. Górnicy mimo wszystko przyszli na szychtę. - U nas nie ma koronawirusa. My jesteśmy od fedrowania. Pracodawca nie kazał zostać w domach, to jesteśmy – mówi nam jeden z górników kopalni Chwałowice.

Kopalnia Chwałowice od dziś ma wstrzymać wydobycie. Górnicy przyszli na szychtę: "My jesteśmy od fedrowania" Kopalnia Chwałowice należy do Polskiej Grupy Górniczej. Od dziś jako jedna z 10 należących do PGG miała wstrzymać wydobycie. Górnicy przyszli jednak na szychtę. U nas nie ma koronawirusa. Ten cały koronawirus to polityka. My jesteśmy od fedrowania. Pracodawca nie kazał zostać w domach, to jesteśmy – mówi nam jeden z górników kopalni Chwałowice. Pod szybami w jednej ze starych zielonych gablot, stojących w szeregu pod kopalnią list do premiera Mateusza Morawieckiego podpisany przez szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominika Kolorza i przewodniczącego „S” w Polskiej Grupie Górniczej Bogusława Huteka: “Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Polskiej Grupie Górniczej kategorycznie domagają się natychmiastowego wycofania decyzji wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o wstrzymaniu od 9 czerwca na trzy tygodnie wydobycia w 10 kopalniach PGG. Realizacja tej decyzji w praktyce doprowadzi do trwałego zamknięcia tych zakładów i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy Górniczej”. Górnicy idący na poranną szychtę wzdłuż tablic nie przebierali w słowach. Trudno im zrozumieć, dlaczego akurat ich kopalnia ma stanąć, skoro akurat tu nie ma zarażeń na koronawirusa. - Kłamią ludzi. Jest powiedziane, że górnik dostanie 100 procent wypłaty, tylko nie powiedzieli tego, że 100 procent stawki zaszeregowania. A co z szychtą, premią, kartkami żywnościowymi, kartą górnika? Tego już nie dostaną. Tego już nie powiedzą, że nie dostanie. Każdy ma rodzinę, kredyt, on nawet nie będzie miał z czego zapłacić mieszkania – denerwuje się jedna z żon górnika z Chwałowic. Dziś przez kopalnianą bramę z charakterystycznym zegarem, dużą datą 1903 i nazwą kopalni “KWK ROW – Chwałowice” załoga szła jeszcze jak w poprzednich dniach. - Niektórzy wykorzystują urlopy, ale obsada prawie normalna – rzuca ktoś. Jak będzie w kolejnych dniach? Przypomnijmy, rząd wprowadza nowe działania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach. Od dziś mają wstrzymać prace 2 kopalnie JSW i 10 PGG. To zdaniem Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych jedyny sposób, by zdusić ogniska epidemiczne. "Moja woda" to pomysł prezydenta na suszę. Wideo