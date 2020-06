Kontrole graniczne zniesione od soboty. Czy do Czech można już w ten weekend wybrać się na piwo albo zakupy?

– Podjęliśmy decyzję o otwarciu granic. Od 13 czerwca granice będą otwarte dla państw Unii Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Ograniczamy decyzję na razie do państw UE. Potrzebne są nam jak najszybciej kontakty z tymi krajami– żeby powróciły do poprzedniego stanu – dodał premier.

Już od soboty 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Wszystko dlatego, że znosimy wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE – informuje kancelaria premiera RP.

W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Od soboty 13 czerwca podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny.

W ten weekend nie pojedziemy swobodnie do Czech

Polska otwiera granice, co nie oznacza, że już w ten weekend my możemy swobodnie pojechać do Czech na piwo czy knedle albo wycieczkę do Zoo w Ostrawie. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków, nie wymagając od nich testów na koronawirusa.