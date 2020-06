Koniec roku szkolnego 2020 w Rybniku w czasie pandemii. Jak wyglądało rozdanie świadectw? ZDJĘCIA

To już koniec roku szkolnego. Nareszcie wakacje! W tym roku cieszą się z nich nie tylko uczniowie, ale także rodzice, którzy przez ostatnie miesiące nauki zdalnej nierzadko byli zmuszeni pomagać swoim dzieciom w lekcjach.

- Idziemy dziś po nasze świadectwo - żartowali rodzice młodszych dzieci, czekający na swoje pociechy przed Szkołą Podstawową nr 5 w Rybniku.

I rzeczywiście w SP 5 rodzice dostali świadectwa i to z czerwonym paskiem, a na nich same "szóstki" - za zaangażowanie, wsparcie, pomoc, cierpliwość do dziecka, cierpliwość do nauczyciela, dydaktykę przedmiotów, obsługę komputera i motywowanie do nauki. Zachowanie rzecz jasna wzorowe.

Ale najbardziej ten dzień przeżywali uczniowie.