Koniec pobłażania. Za mniej niż 100 dni w Rybniku będą już karać za posiadanie kopciucha

Przed Rybnikiem i innymi miastami województwa śląskiego ważny moment – zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, która przyjęta została w 2017 roku, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można używać kotłów na paliwa stałe starszych niż 10 lat oraz tych instalacji, które nie mają tzw. tabliczek znamionowych. Wprowadzony został także zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych. Problemem jeszcze do niedawna było to, iż nikt nie posiadał informacji ile takich instalacji na Śląsku, w śląskich miastach jest. Wiadomo, że w przypadku Rybnika głównymi trucicielami są właściciele domów jednorodzinnych. Zgodnie z szacunkową inwentaryzacją źródeł ogrzewania przeprowadzoną w 2018 roku na 18,5 tysiąca domów jednorodzinnych 14 tysięcy miało ogrzewanie węglowe. Były to jednak dane szacunkowe. - Niestety, jeszcze do niedawna gminy nie miały odpowiedniego narzędzia, by szczegółową inwentaryzację źródeł ciepła przeprowadzić. Takie narzędzie pojawiło się dopiero w lipcu tego roku, ale mieszkańcom dano rok czasu na wypełnienie ankiety w tym temacie. Tak więc dokładna liczba kopciuchów będzie znana dopiero w lipcu przyszłego roku – mówi Zdzisław Kuczma, rybniczanin aktywnie działający na rzecz czystego powietrza.