Kolorowe, piękne, pachnące! Łąki kwietne cieszą oko rybniczan ZDJĘCIA

Opinie specjalistów mówią jednoznacznie, o tym, że ekosystem został dość znacznie zaburzony ze względu na zamiłowanie do koszonych trawników. Dlatego w Rybniku, konieczne w wielu miejscach koszenie, Zarząd Zieleni Miejskiej stara się równoważyć sianiem łąk kwietnych.

Aktualnie kwitnie 2500 metrów kwadratowych łąk przy ul. Kotucza, przy węźle Chwałowicka, przy rondzie Kozie Góry, wokół tężni - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.

Łąki kwietne sprawdziły się w wielu miejscach naszego miasta już w ubiegłym roku. Przyciągają one pszczoły, motyle i ptaki szukające pożywienia oraz schronienia. Nie potrzebują nawozów i środków ochrony roślin, ani intensywnego podlewania, gromadzą za to wodę deszczową, tworzą lepszy mikroklimat w mieście, zapobiegają nagrzewaniu się powierzchni gleby. Łąki nie wymagają częstego koszenia, co oszczędza pieniądze miasta i zdrowie mieszkańców (mniej spalin z kosiarek). Łąkę wystarczy skosić dwa razy w ciągu roku, a trawniki koszone są w sezonie kilka a czasem kilkanaście razy.

W tym sezonie, łąki kwietne zostały już wysiane na terenie tężni solankowej i przy sąsiadującym z nią parkingu, a także na terenie mini parku Wierzbowa. Kolejna łąka będzie przy ul. Prostej (między rondem boguszowickim a rondem żorskim).