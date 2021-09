Kolejny zastrzyk gotówki dla szpitala w Rybniku. Pół miliona na nowy sprzęt

W ramach tej dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach zakupiony zostanie sprzęt, który ma poprawić komfort pracy osób zatrudnionych w lecznicy. Osoby te dodatkowo przejdą także specjalistyczne szkolenia. Co dokładnie zostanie kupione? - 77 monitorów, 176 podkładek pod myszy z podparciem nadgarstka, fotele ergonomiczne, podnóżki - wyliczają w lecznicy. Ale to nie wszystko. Do lecznicy trafi wkrótce także wózek do transportu dokumentacji medycznej, sześć wózków do przewożenia chorych, wózki do transportu chorych w pozycji siedzącej (aż 23 sztuki w przypadku pacjentów do 130 kg). Będzie też 10 sztuk rolek do przesuwania pacjentów, dwa podnośniki, wózki do transportu odpadów medycznych oraz tzw. wózki paletowe.

Dodatkowo aż 170 osób przejdzie szkolenie na temat bezpiecznego podnoszenia i transfery osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy. To szkolenie obejmie lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy. Podobne szkolenie "zaliczy" także 10 pracowników pracowni rentgenowskiej.