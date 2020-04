Kolejki przed mięsnym w czasach PRL. W Raciborzu w latach 80-tych czekano godzinami ZDJĘCIA

Kolejki przed mięsnym w czasach PRL. W Raciborzu w latach 80-tych czekano godzinami

Nowe restrykcyjne ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa spowodowały, że przed sklepami ustawiają się kolejki. Niektórym kojarzą się one z kolejkami z czasów PRL.

Spokojnie, obowiązują restrykcyjne ograniczenia związane m.in. limitami osób w sklepach, ale niczego w nich nie zabraknie. Sklepowe półki są dziś pełne. To nie lata 80-te.

Przypominamy fotoreportaż Bolesława Stachowa, fotografika z Raciborza, sprzed mięsnego na Opawskiej w 1986 roku, a także rozmowę z autorem z 2012 roku.

Pana fotoreportaż pochodzi z 1986 roku. Robił pan zdjęcia, zamiast stać w kolejce po mięso?

Nie, to nie jest tak, że specjalnie poszedłem do mięsnego na Opawskiej po to, by zrobić zdjęcia. Ja też stałem w tej kolejce. Tylko wróciłem do domu po aparat, bo pomyślałem sobie, że skoro tak długo stoję, to muszę zrobić jakąś pamiątkę. I mam tylko dwie takie kolejki uwiecznione. Ludzie niechętnie pozowali do zdjęć, bo jak widzieli kogoś z aparatem, to się bali. Nie wiedzieli, czy to nie jest ktoś z milicji, jakiś ubek...

