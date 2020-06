Kobieta w ciąży dziękuje rybnickiej policji: "Państwa pomoc była nieoceniona"

Do Komendanta Miejskiego Policji wpłynęła elektroniczna wiadomość od mieszkanki Rybnika. Kobieta podziękowała w niej za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych przez dyżurnych rybnickiej komendy oraz policjantów z wydziału prewencji, którzy kilka godzin prowadzili poszukiwania za zaginioną rybniczanką.

- Będąc w dziewiątym miesiącu ciąży podjęłam próbę konsultacji z Komendą Policji w Rybniku, co mogę zrobić w sytuacji, gdy starsza osoba wyszła z domu do sklepu pod blokiem nie zabierając ze sobą dokumentów, ani telefonu i nie wróciła przez kilka godzin. Spotkałam się z ogromnym zrozumieniem, zaangażowaniem i chęcią pomocy - pisze mieszkanka do policji w Rybniku.