Kłopoty przewoźnika, autobusy nie wyjechały na trasę w Rybniku

W czwartkowy poranek (9 września) nie został zrealizowany kurs linii 27 o godzinie 05:40 z Chwałowic i 06:15 z Lysek. Dzień wcześniej natomiast pasażerowie nie mogli dojechać linią 33 o godz. 13:10 z Jejkowic do Świerklan oraz o godz. 14:22 z Świerklan do Jejkowic. Na trasę nie wyjechał także autobus oznaczony numerem 26, który kurs miał rozpocząć o godzinie 15;20 i wozić pasażerów na trasie z Jejkowic do Chwałowic.

W rybnickim Zarządzie Transportu Zbiorowego tłumaczą, że kłopoty ma firma Vbus, która jest podwykonawcą dla głównego przedsiębiorstwa realizującego te kursy, czyli dużej firmy Kłosok. - Naciskamy na Kłosoka, żeby jak najszybciej rozwiązał problem. Vbus jest podwykonawcą dla dwóch dużych firm z którymi mamy podpisane umowy - dla Transgóru i te kursy póki co normalnie realizuje, oraz dla Kłosoka i tutaj ich kierowców brakuje. Z informacji przekazanej nam przez firmę Kłosok wiemy, że prawdopodobnie zmieni się tam podwykonawca i zostaną wykorzystane na rybnickich liniach autobusy jeszcze innej firmy - mówi Łukasz Kosobuski, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

W sytuacji, gdy któryś z kierowców Vbusa nie pojawi się w pracy, ani ZTZ ani Kłosok nie są w stanie na szybko zareagować. - Nie ma kierowców i sytuacja na rynku jest naprawdę zła. Poza tym nie ma też wymaganego taboru więc tak od razu nie ma szans zareagować. Myślę, że obecna kłopotliwa dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla pasażerów sytuacja zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni - mówi Kosobuski.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Vbus ma kłopoty finansowe.