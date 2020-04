Klimatyzacja roznosi koronawirusa. Czy działa w autobusach w Rybniku? Ilu rybniczan jeździ komunikacją? ROZMOWA

Najwięcej pasażerów mamy na 3 (to linia do szpitala) oraz 46. Przede wszystkim te linie są wzmacniane (choć nie tylko te) – najbardziej obłożone. Na tych liniach jeżdżą podwójne autobusy na wybranych kursach. Dużo jest takich kursów.



Spadły przychody z biletów. Co dalej?

Zobaczymy w jakim czasie uruchomią się zakłady pracy. Śledzimy to na bieżąco. Zależy też jakie będą wytczne, co do liczby osób w autobusie. Jeżeli uruchomią się zakłady i będą działały tak jak przed epidemią, a nadal będzie obostrzenie, co do połowy osób na miejscach siedzących, to będzie problem, bo koszty wzrosną w stosunku do dnia normalnego.

Dotąd miasto promowało transport zbiorowy, zachęcało do jazdy autobusami, teraz z oczywistych przyczyn jest na odwrót. Będzie to miało wpływ na przyszłość?