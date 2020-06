Kim jest teść Trzaskowskiego z Rybnika? Pojawia się w nowym spocie Rafał Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta

Teściowie Trzaskowskiego wiele lat stanowili znaną i lubianą parę w mieście. Do dziś można znaleźć w internecie relację z ich występów tanecznych podczas koncertu charytatywnego na rzecz niepełnosprawnych dzieci w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Teściowa Rafała Trzaskowskiego – co ujawniła w wywiadzie dla DZ jego żona Małgorzata – rok temu zmarła, chorowała na nowotwór, pochowano ją w rodzinnym grobowcu w pięknej, starej części rybnickiego cmentarza.

Trzaskowscy nadal odwiedzają Rybnik. Małgorzata przyjeżdża do ojca i siostry bliźniaczki. Jej mężowi – co ujawnił w spocie – najwyraźniej częsta podróż z Warszawy do Rybnika nie doskwiera. Pewnie również dlatego, że wspierają go tu politycznie. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera jest członkiem Platformy Obywatelskiej i cieszy się stabilnym poparciem w mieście. Choć w wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska ma tu silnych konkurentów – z Rybnika pochodzi też między innymi Bolesław Piecha, mocny poseł, senator i europoseł PiS-u, kiedyś wiceminister zdrowia w rządzie PiS w latach 2005-2007.