Kiljańczyk: "Nie idę na wybory. To narażanie na falę kolejnych zarażeń koronawirusem"

Kuczera: W Rybniku jest 105 000 rybniczan uprawnionych do głosowania. Co to oznacza? "Nie będę narażać moich mieszkańców na utratę zdrowia"

W najbliższych wyborach prezydenckich, jakie rząd chce przeprowadzić 10 maja 2020 roku uprawnionych do głosowania jest ponad 105 000 rybniczan. Co to oznacza dla Rybnika? Zdradza Piotr Kuczera prezydent Rybnika. - Mam poczucie, że rząd zmusza mnie do czegoś, co jest dla mnie osob...