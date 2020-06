Kiedy dyskoteki będą otwarte? Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego [ZDJĘCIA]

Śląskie. Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?

Najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego. Kliknij w galerię: Zobacz galerię (209 zdjęć) Kiedy dyskoteki znów będą otwarte? Kiedy zostaną otwarte kluby nocne i dyskoteki w woj. śląskim? Na razie są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Ich ponowne otwarcie raczej nie nastąpi szybko. Jak słyszymy, niektóre z nich nie widzą szansy powrotu do normalności w tym roku. Od 18 maja możemy skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. W oficjalnym komunikacie na stronie polskiego rządu nie został jednak poruszony temat ponownego otwarcia klubów nocnych i dyskotek. Sytuacja ich właścicieli jest bardzo trudna. Co ciekawe nawet w klubach nie wiedzą dokładnie, kiedy będą mogły wznowić one działalność. Zadzwoniliśmy do kilkunastu klubów i dyskotek w woj. śląskim. W wielu przypadkach nikt telefonu nie odebrał. A jeśli już tak się działo, często słyszeliśmy tę samą odpowiedź: "Nie wiadomo, kiedy będziemy mogli wznowić działalność". Kiedy więc będzie można otworzyć dyskotek? Niedawno minister kultury Piotr Gliński w wywiadzie z Robertem Mazurkiem w RMF24 przyznał, że tego typu wydarzenia mogą zostać przywrócone dopiero w przyszłym roku. Wszytko zależy od dalszego rozwoju epidemii koronawirusa. Cóż, pozostaje nam czekać! Przypominamy naszą galerię "Najładniejszych dziewczyn z klubów woj. śląskiego 2019"... licząc, że kolejna edycja na rok 2020 jeszcze przed nami! Zobaczcie, jak prezentowały się Panie na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego - to te piękności rządziły na dyskotekach w poprzednim roku. Fotografie pochodzą z katowickich klubów Spiż, Energy 2000, Pomarańcza, rybnickiego Ambrozja Exclusive Club, czechowickiego Chacharnia i bielskiego Klimat i Pomarańcza - fotografie wykonywano podczas imprez w 2019 roku. Zobacz galerię: zobacz galerię (209 zdjęć) Kiedy dyskoteki będą otwarte? Zobacz najładniejsze dziewczyn... zobacz galerię (209 zdjęć) Małgorzata Rozenek-Majdan o zmianie wizerunku Wideo