Kaszub i Ślązak rapują o tabace. Posłuchajcie

Projekt jest wyjątkowy, bo kaszubsko – śląski (Kaszëbskò-Szląsczi). Nieprzypadkowo. Bo Kaszubów i Ślązaków (a przynajmniej sporą część) łączy właśnie tabaka. Jej zażywania to jeden z najstarszych kaszubskich zwyczajów. W tym celu zazwyczaj korzystają ze specjalnej tabakierki zrobionej z rogu. Nigdy z nią się nie rozstają. To element regionalnej kultury, wielowiekowa tradycja i gest towarzyski. O tym zwyczaju głośno zrobiło się kilka lat temu, kiedy w 2011 roku ówczesny premier Donald Tusk wręczył tabakierę znanemu skoczkowi Adamowi Małyszowi.

Tabakę dobrze też znają na Śląsku. Przede wszystkim górnicy. To namiastka papierosa "na dole", ale przede wszystkim udrażnia i przeczyszcza drogi oddechowe. Podobnie jak na Kaszubach sznupanie stało się gestem towarzyskim.

- Na Facebooku Dawid, który propaguje język kaszubski i uczy go w szkole, zrobił sondę w której zapytał: z czym kojarzą się Kaszubi. Pierwsze co pomyślałem – tabaka! Tak od słowa do słowa i powstał ten kawałek – mówi Damian eNBe Wójciak z Rybnika, Na co dzień górnik w kopalni KWK Jankowice.

Rap po kaszubsku i po śląsku

- Chcemë le so zarzëc dzys. Za dobry rap, sztame, aptit. Chcemë le so zarzëc dzys. Za dobry rap. Godom weź sam hołda syp, dupej śćiechy aż po łokcie PYK. Mówią ciężko lekko żyć, jak z tabaki zaś mosz wąsa HYC – słychać w śląsko-kaszubskim refrenie.