Karny Kopciuch: Wójt Godowa nie chce walczyć z kopciuchami

Przypomnijmy, Fundacja 360 w imieniu organizatorów akcji Karny Kopciuch wystąpiła do wójta gminy Godów o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatruwania środowiska przez właściciela jednej z posesji w miejscowości Łaziska. Działalność truciciela wyglądała m.in. tak:

Fundacja 360 domagała się od wójta, by m.in. sporządzone zostały opinie rzeczoznawcy, kominiarza, straży pożarnej i inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko po to, by zbadać, czy kopciuch negatywnie oddziałuje na środowisko. A jeśli tak, wydać decyzję zakazującą dalszego używania kotła „kopciucha”.

Wójt gminy Godów stwierdził jednak, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zastępca wójta – Tomasz Kasperuk napisał m.in. w wydanym postanowieniu:

„Posesja w Łaziskach znajduje się w najniższym punkcie doliny (większość nowych budynków znajduje się na wzniesieniu a wiatry w większości wieją w tym kierunku), a na to właściciel nie ma wpływu.”