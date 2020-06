Kąpieliska czynne w Rybniku i okolicy. Jakie kąpieliska są otwarte 28.06.2020?

Kąpielisko Kamień już w to lato! Co tam będzie? WIZUALIZACJE WIDEO

Kąpielisko Kamień będzie przypominało to utworzone wcześniej na Pniowcu. Staw kąpielowy w miejscu dawnego basenu uruchomiony zostanie już w to lato! Wracamy do tematu, o którym pisaliśmy rano. Jak będzie wyglądać nowe kąpielisko w Rybniku - Kamieniu?