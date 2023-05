Kamery Google znów w Rybniku! Kogo już przyłapały? Robą zdjęcia do aktualizacji Street View 2023 red.

Kamery Google znów w Rybniku! W roku 2023 charakterystyczny pojazd znów będzie jeździł po naszym mieście - w terminie do listopada. Zrobi zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Których rybniczan "przyłapał" do tej pory? Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.