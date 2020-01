Kacper Woryna w "Jaka to melodia?!" Tego jeszcze nie było!

To utwór legendarnej grypy Kiss czy może Zenka Martyniuka? Na takie pytanie, po wysłuchaniu zaledwie kilku taktów muzyki będzie musiał odpowiadać nasz kapitan Kacper Woryna, który weźmie udział w popularnym telewizyjnym teleturnieju "Jaka to melodia?". A wszystko to oczywiście w szczytnym celu.

- Silna reprezentacja żużlowców w najbliższą sobotę, 18 stycznia weźmie udział w nagraniu teleturnieju emitowanego na antenie TVP1 „Jaka to melodia?”. Szymon Woźniak z TRULY.WORK Stali Gorzów, Kacper Woryna z PGG ROW Rybnik i Dominik Kubera z FOGO Unii Leszno będą gośćmi odcinka specjalnego, który jednak zobaczymy w telewizji dopiero 15 lutego! - poinformował KS ROW Rybnik.

Żużlowcy będą musieli zmierzyć się z zagadkami muzycznymi, ale przede wszystkim będą mieli okazję do zaprezentowania się szerszej publiczności w roli, w której na co dzień nie występują. Gospodarzem teleturnieju jest Rafał Brzozowski, a odcinek z udziałem zawodników będzie odcinkiem specjalnym. Wygrana w odcinku specjalnym zostanie przekazana na cel organizacji dobroczynnych.