"Jo był ukradziony" o historiach represjonowanych mieszkańców ziemi rybnickiej ROZMOWA Z REŻYSEREM + TRAILER

Wcześniej zrealizował Pan film pt. "Jerzy Malcher - między Londynem a Rybnikiem”. Z realizacją "Jo był ukradziony" było łatwiej? Temat trudny...

Temat trudny, martyrologia śląska. Ale jestem z wykształcenia historykiem i pasjonatem II wojny światowej, więc poruszam się w tym na co dzień, w swojej pasji. Dobrze mi się w tym pływa. Film "Jo był ukradziony" z jednej strony był trudniejszy od poprzedniego bo to była większa produkcja, a z drugiej łatwiejszy bo miałem już pewne doświadczenie. Na pewno nam to poszło dużo sprawniej niż poprzedni film. Ale lekko nie było, by zmieścić się w budżecie. Wszystko robiliśmy amatorskimi środkami, ale udało się.

To film fabularyzowany. Rozumiem, że na tle Tragedii Górnośląskiej zobaczymy konkretne historie, konkretnych ludzi?

Film ma konstrukcje podobną trochę do Sensacji XX wieku. Jest prezenter, w tej roli Remigiusz Michalik, który opowiada historię główną Śląska, z kolei poprzez rekonstrukcje historyczne, scenki rekonstruowanych wydarzeń, pokazujemy losy konkretnych ludzi, które się składają na całość tej historii. Te scenki są zrobione na podstawie wspomnień ludzi z powiatu rybnickiego, które zostały spisane w książce, na podstawie której powstał film. Tam są wspomnienia mieszkańców powiatu rybnickiego, którzy byli represjonowani.