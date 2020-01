"Jo był ukradziony". O czym opowiada film Adama Grzegorzyka?

Jo był Ukradziony - to film dokumentalny opowiadający tragiczną historię deportowanych w 1945 roku Ślązaków, represje, aresztowania, przesłuchania i zsyłki na wschód Związku Radzieckiego. Film jest prezentowany w czasie, kiedy to jeszcze nie tak dawno temu w całej Polsce w połowie stycznia odbywały się huczne obchody „wyzwolenia” przez Armię Czerwoną. Dzisiaj możemy powiedzieć, że był to tragiczny czas zniewolenia dla Polski i Polaków, a dla różnych grup etnicznych zamieszkujących Polskę, a w szczególności dla Ślązaków, okres terroru.

Mimo upływu lat na Górnym Śląsku istnieje nadal wiele ważnych i nieopowiedzianych historii. Tragedia Górnośląska jest jedną z nich. Najpierw powstała książka, potem spektakl teatralny, a teraz film dokumentalno-fabularny na podstawie scenariusza wydarzeń opisanych w publikacji pt. „Jo był Ukradziony”.

Reżyserem filmu jest Adam Grzegorzek, który zrealizował również obraz pt. „Jerzy Malcher - między Londynem a Rybnikiem”. Film powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Moje Miasto, dzięki pozyskanym środkom z budżetu Miasta Rydułtowy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także prywatnym sponsorom.