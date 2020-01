Janusz Korwin-Mikke strzelał petardami przy psie. Łukasz Kohut składa zawiadomienie do prokuratury

Śląski europoseł Łukasz Kohut złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa znęcania nad zwierzętami, którego mógł, jego zdaniem, dopuścić się poseł Janusz Korwin-Mikke. - Na nagraniu Janusz Korwin-Mikke rzuca uprzednio odpalone petardy na ziemię, a jego pies, którego trzyma na smyczy, próbuje złapać palące się petardy do pyska (...). To mogło narazić zwierzę na stres oraz możliwość doznania uszczerbku na zdrowiu lub życiu - uzasadnia Kohut.

Śląski europoseł Lewicy, Łukasz Kohut, złożył dzisiaj (7 stycznia) do Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami przez Janusza Korwin-Mikkego, posła Konfederacji. - W dniu 31 grudnia 2019 r. na kanale NPTV znajdującym się na portalu YouTube został zamieszony film pt. „Janusz Korwin-Mikke i jego pies ODI na sylwestrowych fajerwerkach z SuperExpresem”. Na tym nagraniu J. Korwin-Mikke rzuca uprzednio odpalone petardy na ziemię, a pies, którego trzyma na smyczy, próbuje złapać palące się petardy do pyska. Zdaniem europosła Kohuta to zachowanie mogło narazić zwierzę na stres oraz możliwość doznania uszczerbku na zdrowiu lub życiu - informuje Inga Rudecka, doradca parlamentarna europosła Kohuta. W zawiadomieniu czytamy: - Oczywistym jest, że zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły niż ludzie, a natężony hałas sprawia im niemal fizyczny ból. Bliskość wystrzału mogła doprowadzić do uszkodzenia lub nawet utraty przez psa słuchu - pisze Kohut. - W niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że sprawca traktował opisane wyżej zachowanie jako lekcję dla psa, która miała na celu nauczenie go, aby nie bał się fajerwerków - dodaje. Europoseł Lewicy podkreśla, że Sąd Najwyższy stoi jednoznacznie na stanowisku, że do wystąpienia przestępstwa znęcania nad zwierzętami nie jest konieczne dążenie sprawcy wprost do zadania zwierzęciu cierpienia. Jak czytamy w piśmie przesłanym do prokuratury, przestępstwo znęcania nad zwierzętami w swojej konstrukcji "wymaga zaistnienia po stronie sprawcy winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, jednak tenże zamiar badać należy w odniesieniu do samej czynności sprawczej, nie zaś do woli sprawcy zadania bólu lub cierpienia zwierzęciu". - Nie sposób uznać, że rzucanie psu petard pod łapy uwzględnia jego potrzeby albo jest elementem sprawowania opieki lub służy jego ochronie. Mając powyższe na uwadze, wnoszę o wszczęcie w niniejszej sprawie postępowania przygotowawczego - apeluje Kohut. To nie pierwszy raz, kiedy Łukasz Kohut podnosi kwestię dobrostanu zwierząt i ochrony przyrody - w listopadzie 2019 r. apelował do prezesa Telewizji Polskiej o przeniesienie w inne miejsce imprezy sylwestrowej TVP, którą telewizja planowała zorganizować w Zakopanem, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Taka lokalizacja wielkiej, głośnej imprezy byłaby - jak podkreślał - szkodliwa dla zwierząt bytujących na terenie obszaru chronionego Natura 2000 Tatry. Po wielu protestach TVP ostatecznie zmieniła lokalizację imprezy. Przed Sylwestrem, Łukasz Kohut apelował również na Facebooku o zaniechanie puszczania fajerwerków i strzelania petardami, z uwagi na stres, jakiego doświadczają zwierzęta w związku z hukiem wystrzałów. Wideo