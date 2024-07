Jak sytuacja w Pstrążnej kilka tygodni po nawałnicy? Gminna komisja szacuje straty. Odwiedziła kilkadziesiąt posesji. Wciąż sporo przed nią

Jak sytuacja w Pstrążnej kilka tygodni po nawałnicy? Władze gminy Lyski otrzymały 200 zgłoszeń o wyrządzonych szkodach. Część poszkodowanych otrzymała już zapomogi

Komisja odwiedza posesje poszkodowanych. Wiadomo już, że 200 tysięcy od państwa nie otrzyma w gminie Lyski nikt

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy Lyski nadal jest możliwa. Mogą do nich trafić kolejne pieniądze. Wsparcie pochodzić będzie z powiatu rybnickiego, do którego należy gmina. Udzielana ma być też pomoc państwowa.

W Pstrążnej odbyło się spotkanie dotyczące pomocy poszkodowanym. Było sporo emocji

- Padły kwoty, takie jakie faktycznie mogą zostać udzielone. To ma być pomoc dla osób, które nie dają sobie same rady z tym zdarzeniem. To nie są środki, które mają zapewnić 100 procent odbudowy, ale mają stanowić pomoc - podkreślał na spotkaniu wicewójt gminy Lyski.

- "W telewizji było co innego, w radiu było co innego. Sama gmina mówiła co innego" - bulwersowali się poszkodowani mieszkańcy w liczbie kilkudziesięciu osób wzięli udział w spotkaniu.

Osoby, których majątek ucierpiał w nawałnicy i które jeszcze nie zgłosiły się do Urzędu Gminy w Lyskach, a chcą uzyskać pomoc, mają na to czas do 30 dni od zdarzenia, a więc do 19 lipca. Jak wyjaśniają jednak urzędnicy, jeśli te osoby posiadają ubezpieczenie, w pierwszej kolejności powinny one skontaktować się z ubezpieczycielem.