Industriada 2021 wystartowała na familokach w Czerwionce-Leszczynach - ZDJĘCIA

Technika. To Was zaskoczy - pod takim hasłem odbywa się tegoroczna edycja Industriada, która oficjalnie wystartowała w tym roku na zabytkowym osiedlu familoków w Czerwionce-Leszczynach. To osiedle to prawdziwa perełka architektury. Tworzy je 86 domów z czerwonej cegły i wszystkie różnią się od siebie detalami, zdobieniami, kształtem.

- Fakt, że inaugurujemy tutaj Industriade potwierdza to, że naprawdę to miejsce a duszę, a my w ostatnich latach daliśmy mu nowe życie. Inwestujemy, rewitalizujemy po to by tym ludziom żyło się tutaj dobrze - mówi Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn.

- Zawsze byliśmy gościnni, otwarci i do dziś tak jest. To jest ściśle związane z nasza śląską tożsamością. I tacy też są ci ludzie tutaj, w Czerwionce - podkreślał Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.