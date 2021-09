Industriada 2021 w Rybniku: 3500 osób bawiło się na Ignacym. Zobacz ZDJĘCIA

- Spektakl opowiedział historię antycznego tytana bez słów, używając ruchu, światła, muzyki i sztuki aktorskiej, ale w akrobatycznym wydaniu. To wystarczyło, by zahipnotyzować publiczność. Paradoksalnie industrialny zabytek okazał się idealną scenerią dla greckiego mitu – cieszyła się koordynatorka INDUSTRIADY w Rybniku, Katarzyna Buchalik.

Industriadę 2021 oficjalnie rozpoczęto na terenie zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce-Leszczynach. Potem na terenie całego Śląska, w obiektach przemysłowych, odbywały się przez cały dzień warsztaty koncerty. Nie inaczej było na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Oprócz specjalnego zwiedzania kopalni, warsztatów kreatywnych, koncertu duetu Glass Duo, grającego na szklanej harfie, przygotowano także niesamowity spektakl akrobatyczno-taneczny. Był to mityczny spektakl o Prometeuszu, który ukradł bogom ogień i ofiarował go ludzkości.

- Była to 12. edycja święta Szlaku Zabytków Techniki w Zabytkowej Kopalni Ignacy. INDUSTRIADA to wyjątkowy festiwal – przekonuje Marek Gołosz, p.o. dyrektora instytucji – świętujemy wówczas w zabytkach, którymi nie są zamki, pałace, szlacheckie dworki, a kopalnie, huty, fabryki, kolonie robotnicze w całym województwie śląskim. To w tych miejscach rodził współczesny świat, choć dziś możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Nasza Hoymgruba też jest wyjątkowa, bo tu zaczęła się rewolucja przemysłowa na ziemi rybnickiej, z czego jesteśmy bardzo dumni.