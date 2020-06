Imieniny Leszka. Kiedy są imieniny Leszka? Najbliższe imieniny wypadają 3.06. Życzenia na imieniny

Jaki jest Leszek?

Leszek jest prawdopodobniej pierwotną formą imienia Lech. Leszek swoje imieniny obchodzi 3 czerwca. Leszek świetnie sprawdzi się jako naukowiec, handlowiec, rzemieślnik oraz organizator eventów. Jakie cechy noszą mężczyźni o tym imieniu?

Leszek jest mężczyzną poważnym i odpowiedzialnym. Dąży do realizacji postawionych przed sobą zadań. Jest nieugięty i nieustępliwy. Niełatwo przekonać go do swoich racji. Leszek jest jednak bardzo ciepłym i pomocnym mężczyzną. Przyjaźnie zawiera na całe życie. W związkach ma problem z okazywaniem uczuć, ale jest oddanym partnerem. Chociaż Leszek jest bardzo zazdrosny o swoją partnerkę, przez co może być również zaborczy, jest świetnym kandydatem na ojca i głowę rodziny.

Wierszyki na imieniny Leszka

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Leszkowi, bo nie mieszka w Rybniku, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

