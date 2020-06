Imieniny Karola. Kiedy są imieniny Karola? Najbliższe imieniny wypadają 4.06. Życzenia i wierszyki imieninowe

Jaki jest Karol?

Karol wywodzi się z języka starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna) lub skandynawskiego – oznaczałoby wówczas człowiek prosty, chłop. Karol imieniny obchodzi 21, 23, 28 stycznia, 2 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 3, 4, 12 czerwca, 5, 18 lipca, 5 sierpnia oraz 3 listopada.

Karol to chłodny mężczyzna, dla którego najważniejszy jest jasno wytyczony cel. Dla Karola najważniejsze jest dążenie do celu. Najlepiej czuje się rywalizując z innymi, napędza go to do działania. Ma problem z nawiązywaniem przez to trwałych relacji. Nie potrafi pielęgnować przyjaźni ani zawierać stałych związków. W miłości kieruje się tymi samymi zasadami co w życiu, czyli świetnie odnajduje się w zdobywaniu, lubi być łowcą. Kiedy jednak zaczyna się nudzić, porzuca bez sentymentu. W pracy Karol to kierownik z prawdziwego zdarzenia. Nie spoczywa na laurach, ciągle stawia sobie nowe cele i jest nastawiony na odnoszenie sukcesów.

Życzenia na imieniny Karola

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Karolowi, bo nie mieszka w Rybniku, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

