Gwiazdy zaśpiewają w Śląskiem ZA DARMO! Oto imprezy w WEEKEND 25 - 27 sierpnia! Koncerty, dożynki, dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, Szpak... Natalia Brzóz

Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!