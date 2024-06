Górnicy KWK Jankowice rywalizowali w spartakiadzie. W Boguszowicach odbył się turniej piłkarski. Ich bliscy bawili się na festynie. ZDJĘCIA Piotr Chrobok

W sumie jedenaście drużyn przystąpiło do rywalizacji w tradycyjnej górniczej spartakiadzie, którą co roku organizuje rybnicka KWK Jankowice. W tym roku najlepsi okazali się być górnicy z wydobycia. Jednocześnie, tegoroczna spartakiada po raz pierwszy od dłuższego czasu przypominała te sprzed lat, kiedy były to wydarzenia dla całych rodzin. Dla bliskich górników zorganizowano bowiem festyn z atrakcjami. Zobaczcie ZDJĘCIA!