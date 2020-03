Firma Lazar z Rybnika szyje maseczki dla rybniczan! ZDJĘCIA

Zdania ekspertów, dotyczące tego, kto ma nosić maseczki są podzielone, jedni mówią, że powinny je nosić tylko osoby chore. Inni podają przykłady krajów, w których noszenie maseczek w czasie epidemii jest obowiązkowe. Trudno rozstrzygnąć, kto ma rację, jednak wiemy, że czujemy się dziś bezpieczniej, kiedy mamy na dłoniach jednorazowe rękawiczki a na twarzy maseczkę. Widok tak zabezpieczonych mieszkańców Rybnika staje się coraz powszechniejszy.

Inicjatywą szycia maseczek wykazała się firma odzieżowa Lazar z Rybnika, która wyprodukowała maseczki i nieodpłatnie przekazała część z nich miejskim instytucjom, pracownikom służby zdrowia i innym organizacjom, które w czasie epidemii muszą pracować i nie mogą się izolować od kontaktów z innymi ludźmi.

- Prowadzę firmę odzieżową w Rybniku od ponad czterdziestu lat, my też z dnia na dzień znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, wszystkie zamówienia stanęły, sprzedaż spadła do zera. Wspólnie z załogą podjęliśmy decyzję o szyciu maseczek, aby przetrwać ten trudny czas. Pracownicy mimo obawy o siebie i swoich bliskich podjęli się tego zadania, za co im bardzo serdecznie dziękuję – komentuje Bożena Lazar właściciel marki Lazar.