Epidemia kosztuje Rybnik olbrzymie pieniądze

W związku z zawieszeniem opłat za parkowanie na parkingach Miasto w marcu 2020 roku odnotowało stratę finansową w wysokości 77 770,90 zł. Dalsze prognozowane straty przychodów z tego tytułu to 218 000 zł miesięcznie - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Rybnik odpowiedział na skierowany do samorządów apel ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zawieszenie opłat za parkowanie na miejskich parkingach na czas epidemii. Od 19 marca opłaty za parkowanie na miejskich parkingach i w pasach drogowych nie są pobierane. Działanie takie ma na celu ograniczenie gromadzenia się ludzi w transporcie publicznym, w którym szansa na zarażenie wirusem jest o wiele większa, niż w transporcie indywidualnym.

W kolejnych miesiącach, zakładając handel na straganach wyłącznie artykułami branży spożywczej oraz ogrodniczej, a także przy zastosowaniu 50% ulgi na czynsz za dzierżawę gruntu pod pawilony i kioski handlowe na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 183/2020, prognozowane straty przychodów wyniosą 32 000 zł miesięcznie z tytułu opłaty targowej i 20 000 zł z tytułu opłat RSK.

ODKAŻANIE MIEJSC PUBLICZNYCH

W związku z epidemią koronawirusa Rybnickie Służby Komunalne odnotowały dodatkowe koszty związane z zakupem środków dezynfekcyjnych do odkażania miejsc publicznych i na terenie zakładu pracy oraz środków ochrony osobistej dla pracowników RSK. W marcu (okres 13-31.03) była to kwota 35 170,61 zł. W okresie od 1 do 13 kwietnia koszty te obliczono na 8 346,73 zł. RSK prognozuje wydatki w kolejnych miesiącach związane zakupem wyżej wymienionych środków na poziomie 20 000 zł miesięcznie.