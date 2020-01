Elektrownia Rybnik częścią PGE GiEK: "Uwzględniliśmy sprawy pracownicze"

Proces przenoszenia Elektrowni Rybnik ze spółki PGE Energia Ciepła do struktur PGE GiEK rozpoczął się blisko rok temu. Celem prac zespołu projektowego było nie tylko przeniesienie aktywów do linii biznesowej skupiającej duże elektrownie systemowe oraz kopalnie węgla brunatnego, ale także zapewnienie ciągłości działania zakładu oraz dostosowanie go do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Przeniesienie elektrowni w Rybniku w struktury PGE GiEK było procesem wielowymiarowym. Uwzględniliśmy wszystkie ważne kwestie techniczne, prawne oraz – co dla naszej spółki szczególnie istotne – sprawy pracownicze - mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.