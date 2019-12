Ekstraliga żużlowa w sprawie startów ROW Rybnik: Czekamy na ruch miasta

Tłumaczy, że ekstraliga nie obraża się na ROW. - Zawodowy sport nie polega na tym, że ktoś się na kogoś obrazi. To wszystko wypłynęło ze strony dziennikarzy i mediów. W różnych tytułach są różne komentarze. Jedni piszą, że to kwestia zagrożenia dla klubu, a drugi tytuł prasowy mówi, że żadnego zagrożenia nie ma. Poczekajmy na oficjalne stanowisko z miasta - mówi Przemysław Szymkowiak.

Trudno komentować rzeczy, które na tym etapie nas nie dotyczą. Czekamy na to, co się wydarzy w Rybniku. Na razie piłka jest po stronie miasta. - Czekamy na ruch ze strony urzędników - mówi Przemysław Szymkowiak, menedżer ds. PR w PGE Ekstralidze.

Wcześniej wiceprezydent Rybnika, Piotr Masłowski, miał napisać do GKSŻ pytanie, co stanie się z klubem, który będzie w prawnym sporze z miastem. O sprawie pisaliśmy TUTAJ: ROW nie pojedzie w ekstralidze?

Dodaje, że by startować w ekstralidze klub musi spełnić przede wszystkim warunki licencyjne, a to czy on jest w sporze z kimś to inna sprawa.

- Proszę bazować na tym, co Urząd Miasta Rybnika ma do powiedzenia a nie Ekstraliga, bo my nie jesteśmy związani z sytuacją finansową klubu - dodaje Szymkowiak.

W rybnickim magistracie słyszymy, że klub dostał więcej czasu na wyjaśnienia w kwestii dotacji przyznanej przez miasto w 2018 roku.

- Kontrola cały czas trwa. Poprosiliśmy klub o dodatkowe wyjaśnienia do 31 grudnia - mówi Agnieszka Skupień.

Klub PGG ROW Rybnik nadal nie chce zabierać głosu w tej sprawie.

Tymczasem w żużlowym świecie coraz głośniej mówi się o tym, że na całej aferze z ROWem skorzystać chce Apator Toruń, który w tym roku spadł z Ekstraligi.