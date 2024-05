Egzamin ósmoklasisty w Rybniku. W Szkole Podstawowej nr 28 w Kamieniu zdaje go zaledwie 12 uczniów! Z egzaminu wychodzili zadowoleni

Egzamin ósmoklasisty w Rybniku. W SP nr 28 w Kamieniu zdaje go zaledwie 12 uczniów!

Maj to zdecydowanie najbardziej intensywny jeśli chodzi o egzaminy miesiąc w całym roku szkolnym. Od 7 maja trwają egzaminy maturalne zwane egzaminami dojrzałości. Obecnie abiturienci przystępują do egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Nie tylko oni jednak zmagają się z egzaminami. Do tych przystąpiła też młodzież, która wkrótce zakończy edukację w szkołach podstawowych. Zdaje ona egzamin ósmoklasisty. W Szkole Podstawowej nr 28 w rybnickiej dzielnicy Kamień, egzamin jest raczej kameralny. Zdaje go zaledwie 12 osób. - To wyjątkowo mała klasa - przyznają w podstawówce w Kamieniu.