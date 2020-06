Dźwig Herkules podniesie wiadukt na Żorskiej w Rybniku. Potwór udźwignie setki ton

Potężny dźwig Herkules podniesie wiadukt na Żorskiej w Rybniku. Potwór udźwignie kilkaset ton. Maszyna robi wrażenie, widać ją z bardzo daleka.

Gdy złoży swoje ramie ma 15 metrów I szerokość 3 metry, ale gdy rozłoży stopy to ma 10 metrów szerokości. Posiada 8 osi, a napęd na 5 osi.

Waży 96 ton a może podnieść 500 ton.

Wysięgnik maksymalnie może podnieść na 100 metrów.

Herkules podróżuje sam, na własnych kołach, ale towarzyszy mu tir, który przewozi balasty.

- Od zeszłego tygodnia pracuje w Rybniku. Dziś będzie pracował w nocy. Przestawią go w inne miejsce, by zdejmować kolejnych 8 belek z wiaduktu – mówi Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.

Dźwig zakończy prace do 20 czerwca.

- Tego rodzaju dźwigi są wykorzystywane do budowy wiatraków, ze względu na udźwig I długie wysięgniki. Do mostów rzadziej. U nas wykorzystany do rozbierania starego wiaduktu – dodaje Skupień.