Dziś ROW jedzie w Grudziądzu bez Miedzińskiego. W czwartek spotkanie z kibicami przy G72

Dziś (23.06) o godzinie 20 Rekiny rozegrają w Grudziądzu zaległe spotkanie z GKM. Mimo, że swoje pierwsze spotkania przegrały obie ekipy, eksperci nie dają dziś szans Zielono-Czarnym. Rybniczanie przegrali inauguracyjny mecz z Zieloną-Górą na swoim stadionie i poza kilkoma wyjątkami, wypadki słabo. Grudziądz też przegrał, ale jednak na wyjeździe - w jaskini częstochowskiego Lwa. Dodajmy, że Lwy w drugiej kolejce pokonały w Zielonej Górze Falubaz. Ta układanka nie wygląda najlepiej dla ROW-u Rybnik, ale wszystko zweryfikuje tor.

Klub poinformował, że w Rybniku, do dyspozycji trenera są wszyscy zawodnicy z wyjątkiem Adriana Miedzińskiego. Został nawet Wacław Milik, który po meczu z Falubazem chciał wybrać się do domu, do Czech, by zobaczyć synka, który przyszedł na świat kilka dni temu.

- Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Wiem, że czuje się dobrze, jest zdrowy. Mama też dała radę. Ale chciałbym małego Wacława chociaż przez moment potrzymać na rękach - mówił zawodnik przed meczem z Zieloną Górą. Ostatecznie jednak, ze względu na pierwotny, szybki termin meczu z GKM Milik zdecydował się odłożyć podróż do domu na później. Jego nazwisko wpisane zostało przecież do awizowanego składu na to starcie.