Dziś finał WOŚP na rybnickim Kampusie. Jakich atrakcji można się spodziewać? ZAPOWIEDŹ

W Rybniku 28. finał WOŚP podobnie jak w poprzednich latach odbywa się na Kampusie. To tam bije serce miejscowej Orkiestry. Wielki finał rozpoczął się o godzinie 14:00 od pokazu wozów strażackich. Zaplanowano również pokaz żonglerki ogniem. Jak co roku największą publiczność przyciągną zapewne koncerty. Na finale tegorocznej edycji WOŚP dla rybniczan zagra pięć zespołów. The Farsk, Popiół, The October Leaves, oraz Frele, które zyskały rozgłos dzięki śląskim coverom znanych na całym świecie przebojów. Na scenie wystąpi także miejscowy zespół Kawa z Mlekiem. Poszczególne wydarzenia oddzielać będą od siebie licytacje, w czasie których powalczyć można o wyjątkowy fotel z autografami skoczków narciarskich, voucher na tatuaż, detailing samochodu oraz kurs prawa jazdy. Dzisiejsza impreza zakończy się o godzinie 21:00, a zwieńczy ją tradycyjne światełko do nieba.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program 28. finału WOŚP w Rybniku: