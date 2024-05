Dziś Dzień Bez Majtek - tak, jest TAKIE święto! Zobacz co na to internauci - oto najlepsze MEMY. Bądź jak Kajtek, chodź bez majtek!

Kliknij TUTAJ , by zobaczyć najlepsze MEMY!

Światowy Dzień Bez Majtek

Jeden z użytkowników Facebook' a wpadł na pomysł, który szybko przypadł innym do gustu. Światowy Dzień Bez Majtek poparło kilkanaście tysięcy internautów, a na datę wydarzenia wybrano 31 maja. Dzień ten jest nieformalnym świętem, które ma na celu promowanie komfortu oraz wolności osobistej. Choć może wydawać się kontrowersyjne, dla wielu osób jest to okazja do zwrócenia uwagi na aspekty zdrowotne związane z noszeniem bielizny, takie jak zapobieganie infekcjom czy podrażnieniom skóry. Dzień ten jest również postrzegany jako forma wyrażenia indywidualizmu i odwagi.