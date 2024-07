Dubaj PRL-u... był w Beskidach. Wizyta w Kozubniku była marzeniem! Tam można było wypocząć - zobacz stare ZDJĘCIA

Kozubnik w czasach PRL-u zachwycał na każdym kroku! Wyjazd tam dla wielu mógł być tylko marzeniem. To miejsce było synonimem luksusu, nowoczesności i olbrzymich pieniędzy jakie zainwestowano w ten ośrodek... niczym obecnie Dubaj!

Kozubnik, czyli Zespół Domów Wypoczynkowo Szkoleniowych HPR Porąbka-Kozubnik były to ośrodek nieistniejącego Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach. Jest pewnie najbardziej spektakularnym, ale nie jedynym ośrodkiem wypoczynkowym, którego świetność minęła wraz z upadkiem PRL-u. W lasach aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej do dziś straszą pozostałości obiektów, z których 30-40 lat temu masowo korzystały załogi kopalń i hut .

Czasy rozkwitu Budowę ośrodka rozpoczęto w 1968 od wyrównania gruntu. W ciągu dwóch lat powstała większość obiektów Zespołu Domów. Odwiedzany był głównie przez pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego, zatrudniającego łącznie 18 tysięcy osób[potrzebne źródło], jak i pracowników innych przedsiębiorstw, które współpracowały z HPR: Huty im. Lenina w Krakowie, Huty Stalowa Wola czy huty "Kościuszko" w Chorzowie. Gośćmi luksusowych apartamentów byli głównie partyjni dygnitarze. Bywał tam również syn Leonida Breżniewa. Jako że ośrodek posiadał obszerne sale konferencyjne, to organizowane były tutaj także obrady komisji RWPG do spraw hutnictwa. W roku 1987 odwiedzony był przez 31 387 osób na okres dłuższy niż 24 godziny. W ośrodku gościli także goście z krajów "kapitalistycznych".

Czasy upadku

Czasy jego świetności skończyły się wraz z upadkiem PRL-u. Spółka, należąca do dwóch braci przybyłych z USA do Polski, która kupiła ośrodek, szybko popadła w ogromne długi.

Gdy w 1996 roku sąd ogłaszał jej upadłość, była winna wierzycielom 28 mln zł! To odbiło się na dalszych losach ośrodka, który został całkowicie zrujnowany i rozkradziony.