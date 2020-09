Dożynki w Dębieńsku, Czuchowie i Palowicach [ZDJĘCIA]

W miniony weekend obyły się kolejne uroczystości dożynkowe. Tym razem za dary plonów ziemi dziękowali mieszkańcy Palowic, Czuchowa i Dębieńska.

- Co roku dożynki są wyjątkową uroczystością dla mieszkańców sołectw i dzielnic naszej gminy. To czas podsumowania zbiorów i ciężkiej pracy rolników. Cieszę się, że wspólnie z nimi, co roku, spotykamy się tak licznie, aby dziękować za dary plonów ziemi” - mówił Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn.