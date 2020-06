Dom na ulicy Skalnej w Rybniku pod wodą. Strażacy ewakuowali kobietę, która trafiła do szpitala. Zapadła się też ulica Kominka

Do wyborów pozostało

Burza w Rybniku i ulewne deszcze spowodowały wiele szkód. Rybniccy strażacy interweniowali od piątkowego wieczora (26.06) do sobotniego popołudnia (godz. 15.30) aż 72 razy, wyjeżdżając do zalanych ulic, piwnic i powalonych drzew. Dramatyczna sytuacja rozegrała się na ulicy Skalnej, w Niedobczycach, gdzie dom znalazł się pod wodą. Strażacy musieli ewakuować 86-letnią kobietę, która zasłabła. Została przewieziona do szpitala.