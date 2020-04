Dom Dziecka w Rybniku zamiast zajączka odwiedziła świnka z prezentami

150 lodów na patyku, 100 słodkich muffinek i 50 kremowych deserów przywieźli do Domu Dziecka w Rybniku pracownicy Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs i Restauracji Texas. Do słodkich upominków dodali soki, napoje, parkowe gadżety i bilet wstępu do Twinpigs dla wszystkich podopiecznych ośrodka i ich opiekunów.

150 lodów na patyku, 100 słodkich muffinek i 50 kremowych deserów przywieźli do Domu Dziecka w Rybniku pracownicy Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs i Restauracji Texas. Do słodkich upominków dodali soki, napoje, parkowe gadżety i bilet wstępu do Twinpigs dla wszystkich podopiecznych ośrodka i ich opiekunów. - Nowe obostrzenia związane z epidemią to olbrzymie wyzwanie dla placówek takich jak Dom Dziecka w Rybniku. Wychowawcy z dnia na dzień stali się nauczycielami dla ponad 40 dzieci w różnym wieku! A do tego obowiązuje jeszcze zakaz wychodzenia z ośrodka bez osoby dorosłej - wylicza Arkadiusz Tomaszewski, prezes spółki zarządzającej Twinpigs i Restauracją Texas. - Dlatego wpadliśmy na pomysł, aby przygotować dla dzieci i opiekunów słodką niespodziankę. Mamy nadzieję, że świąteczny upominek sprawi, że chociaż na chwilę zapomną o trudach obecnej sytuacji - dodaje prezes Tomaszewski. 10 kwietnia odbyło się przekazanie paczek przez pracowników Twinpigs i Restauracji Texas. Zaproszenie do Twinpigs wręczyła parkowa maskotka. Ze względów bezpieczeństwa świnka nie spotkała się z dziećmi, ale obiecała wspólną zabawę, kiedy miasteczko ponownie zostanie otwarte. Rozpoczęcie sezonu planowane jest na przełom maja i czerwca. Flesz: Wielkanoc on-line. Inaczej nie znaczy gorzej. Wideo