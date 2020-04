Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców wydłużony do 26 kwietnia

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z epidemią koronawirusa.

Przyjęte ostatniego marca przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Polegały one na wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodany zasiłek opiekuńczy, a także przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

- Ponadto od tej daty z możliwości opiekowania się pociechami mogli skorzystać nie tylko rodzice, których pociecha uczęszczała do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu koronawirusa nie mogli zatroszczyć się dzieckiem. Obecnie okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, rozporządzeniem z 10 kwietnia, został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.