"Czyste Powietrze" na nowych zasadach. Zdobądź 20 a nawet 30 tysięcy złotych!

– Choć o tej porze roku coraz rzadziej dusi nas smog, to nie możemy o nim tak po prostu zapomnieć. Właśnie teraz jest dobry czas na zajęcie się tematem wymiany swojego kopciucha na ekologiczne źródło ciepła. To zadanie szczególnie mocno powinni wziąć sobie do serca użytkownicy kotłów węglowych starszych niż 10 lat, bo na ich obowiązkową wymianę zostało raptem jakieś 600 dni – przypomina prezydent.

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

- Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce – mówi Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cytowany na stronie internetowej NFOŚiGW.