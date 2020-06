Czy zakażą motorówek i skuterów wodnych z silnikami spalinowymi na Zalewie Rybnickim? Trwają konsultacje

W projekcie konsultowanej uchwały Rady Miasta czytamy: "zakazuje się pływania statkami, łodziami sportowymi i turystycznymi, motorówkami ślizgowymi, skuterami wodnymi oraz innym sprzętem pływającym z użyciem silnika spalinowego naZbiornikachTechnologicznych należących do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, zwanych dalej"Zbiornikami", jednocześnie przewidziano wyjątki - przepis ma nie dotyczyć np. jednostek żaglowych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 15KM, czy jednostek pływających wypornościowych służących do organizacji przewozu pasażerów.

Całą uchwałę można znaleźć w slajdach.

W uzasadnieniu konsultowanej uchwały czytamy:

Zbiorniki Technologiczne PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik należą do powierzchniowych wód płynących. Są one popularnym, często odwiedzanym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Rybnika, jak i całego regionu. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do odpoczynku oraz bytowania ludzi na terenach wokół Zbiorników, objętych ochroną akustyczną, w treści niniejszej uchwały wprowadzono zakaz używania jednostek pływających, jak również wyszczególniono jednostki wyłączone spod ww. zakazu oraz wskazano miejsca użytkowania ww. zbiorników dla jednostek służących do organizacji pokazów, testów lub szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, a także udziału w treningach sekcji motorowodnych, zawodach sportowych oraz imprezach.