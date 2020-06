Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu

Rybniczanie oszaleli na punkcie akcji #kamyczki Malują piękne kamienie i posyłają je w świat ZDJĘCIA

Znaleźliście kolorowy kamień - pomalowany w piękne wzory albo przedstawiający postać z jakiejś bajki? Ktoś zostawił go właśnie po to byście go znaleźli, a potem odwiedzili na facebooku grupę #kamyczki i być może stworzyli swój własny, niezwykły kamień, który powędruje w świat...