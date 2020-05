Czy matka, która wyrzuciła dziecko przez okno otrzymała wcześniej pomoc? Czy musiało dojść do tego zdarzenia?

Agnieszce G. przedstawiono dwa zarzuty usiłowania zabójstwa syna. Podejrzana przyznała się do popełnienia pierwszego z czynów.

Odnośnie drugiego wyjaśniła, że nie pamięta jego przebiegu.

- Nie pamięta zdarzenia, związanego z wyrzuceniem dziecka przez okno, co przypuszczalnie jest uzasadnione jej stanem psychicznym. Co do pierwszego zdarzenia mówiła tylko tyle, że chciała popełnić samobójstwo – wyjaśnia Smorczewska.