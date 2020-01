Czy były żużlowiec z Rybnika zgwałcił kobietę w sanatorium? WIDEO

- Śledztwo jest w toku. Czekamy głównie na opinię biegłych z zakresu toksykologi, konieczne będzie także uzyskanie opinii biegłego psychologa, który brał udział w przesłuchaniu pokrzywdzonej. Podejrzany się nie przyznaje do winy. Nie przyznaje się do przestępstwa, Twierdzi, że doszło zbliżenia za zgodą pokrzywdzonej - mówi nam Sebastian Tatul, prokurator rejonowy ze Strzelców Krajeńskich.

Byłemu żużlowcowi z Rybnika Antoniemu F. prokuratura postawiła zarzut gwałtu i doprowadzenia pokrzywdzonej do stanu upojenia alkoholowego. Nie trafił do aresztu. Prokurator wyznaczył kaucję w wysokości 10 tysięcy złotych i policyjny dozór. Antoni F. nie może także zbliżać się do pani Sylwii.

Antoni F. nie przyznaje się do winy.

Jeżeli pani podrywa mnie, to ja się mam przyznać do gwałtu?

No przecież ona mnie poderwała, przyszła, poprosiła - mówi w reportażu Uwagi.